As razões por trás da exclusão de Cássia Kis de vinheta da Globo

A Globo divulgou sua tradicional vinheta de fim de ano na quinta-feira, 1º, mas uma estrela da casa não aparece nas imagens: Cássia Kis. Em destaque no elenco da atual novela das 9, Travessia, a atriz de 64 anos não marcou presença na tradicional chamada. Coincidência ou não, chama atenção sua ausência no momento em que a atriz se mostra uma dor de cabeça para a Globo, após ter tecido discursos preconceituosos contra a comunidade LGBTQIA+ e marcado presença nas manifestações golpistas contra a posse de Luiz Inácio Lula da Silva — que derrotou Jair Bolsonaro, candidato de Cássia, nas eleições deste ano. Em 2021, a atriz havia participado da vinheta.

Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa! ✨ A nossa vinheta de fim de ano tá on e tá todo mundo convidado pra curtir, cantar, rir, dançar, abraçar e se emocionar com a gente! O futuro já começou ❤️💫 Vamos juntos? #HojeÉUmNovoDia pic.twitter.com/iaHKIPIrUi — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 2, 2022

Cássia deixará a Globo após Travessia, quando seu contrato chegará ao fim e não será renovado — e isso até justificaria sua ausência na vinheta. Mas, em contrapartida, artistas que não estão no ar ou que nem tem trabalho previsto para o ano que vem participaram do vídeo, como Débora Falabella e Gloria Pires.

Vale ressaltar que a ausência de atores que estão no ar não é uma exclusividade de Cássia. Chay Suede e Humberto Martins, também do elenco de Travessia, não aparecem no vídeo. Coincidentemente, são os atores que conseguem interagir com a atriz nos bastidores, diferentemente do resto do elenco.

Independentemente desses fatores, porém,não faltam bons motivos para a Globo não convidar a artista para a tradição, já que Cássia se tornou uma saia justa ambulante para a emissora não só por suas aparições em atos golpistas e falas preconceituosas: nos bastidores, sua presença causa desconforto com colegas da casa. Ela só não foi demitida por ser bancada pela autora, Glória Perez, que faz questão da amiga de longa data em sua novela — na qual Cássia tem um papel de relevo como a vilã Cidália.

Nas imagens da atual vinheta é possível ver pratas da casa como Fernanda Montenegro, Tony Ramos, William Bonner, Fátima Bernardes e Renata Vasconcellos. Os protagonistas das três novelas da Globo também estão presentes, como Lucy Alves (Travessia), Taís Araujo (Cara e Coragem, das 19h) e Larissa Manoela e Rafael Vitti, estrelas de Além da Ilusão, antecessora de Mar do Sertão na faixa das 18h.

