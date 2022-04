As novas armas de ‘Elite’: craque à la Neymar e sexo com ator carioca

Atualmente em sua quinta temporada e no topo do ranking de mais vistas da Netflix, a série espanhola Elite permanece investindo na fórmula que a tornou um sucesso: cenas de sexo para lá de explícitas e uma manjada trama de assassinato envolvendo os estudantes de um colégio, o agitadíssimo Las Encinas. O novo ano da produção, porém, trouxe um novo foco de interesse para os fãs brasileiros. Boa parte do roteiro se debruça agora sobre um clã fictício que é puro clichê: um jogador de futebol brasileiro e festeiro à la Neymar, e seu filho adolescente, que se vê obrigado a vestir o figurino de machão para fazer jus à imagem do pai. O tal jogador é tão fake que nem sangue nacional tem – trata-se do ator franco português Carloto Cotta. Já seu filho é carioca legítimo: André Lamoglia se junta ao elenco de jovens de corpos bonitos, mas problemáticos tão típicos de Elite.

Ívan, personagem de Lamoglia, se muda para Madri para acompanhar o trabalho do pai bom de bola e boêmio. À primeira vista identificado como um rapaz hetero, ele acaba se envolvendo com Patrick, filho do diretor da escola vivido por Manu Rios. Ao longo dos episódios, a relação entre os dois vai esquentando e descamba para as já conhecidas cenas de sexo performáticas. A nova leva de episódios, inclusive, se sustenta muito em relações homoafetivas protagonizadas por Ívan e Patrick – algo já clássico do personagem de Manu Rios, introduzido na quarta temporada e cuja participação praticamente se resume aos momentos de sexo.

Elite é a primeira experiência do ator brasileiro em produções internacionais grandes. Lamoglia, de 24 anos, era conhecido por protagonizar a série Juacas, do Disney Channel Brasil, sobre um grupo de amigos surfistas. O ator também fez parte da série argentina Bia, do mesmo Disney Channel, que aborda o universo de jovens influenciadoras digitais. A atuação é algo que vem de família: seu irmão, Victor Lamoglia, também é um ator e humorista que fez produções como Ninguém Tá Olhando e Virei Uma Garota.

Desde janeiro de 2021, André Lamoglia trocou o Rio de Janeiro por Madri para gravar os episódios de Elite. Atualmente, ele já está fazendo cenas da sexta temporada, que deve chegar à Netflix em 2023. Nas redes sociais, os fãs se divertem ao saber o que esperar de cada episódio: intrigas entre adolescentes que mais parecem adultos insaciáveis (e haja sexo e consumo de drogas). Elite é um guilty pleasure — aquela série que as pessoas assistem sabendo que é horrível, mas amam do mesmo jeito. Mesmo que não confessem o inevitável: estão de olho nos personagens não exatamente pela história.