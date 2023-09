As músicas que salvaram relação de Sandy e Lucas Lima durante crise

Sandy Leah e Lucas Lima anunciaram o término do casamento de 15 anos nesta segunda-feira, 25, com uma mensagem que deixa claro que o casal enfrentou altos e baixos ao longo dos 24 anos de relacionamento. Em uma entrevista concedida pelos dois ao programa Vai, Fernandinha, do Multishow, eles revelaram que compuseram juntos duas músicas que ajudaram a salvar o casamento durante uma crise. São elas Me Espera e Nosso Nó(s). “Quando ela estava fazendo o disco Meu Canto – DVD, quando a gente escreveu a música Me Espera, era uma época em que eu estava trabalhando muito, ela também, o Theo era quase um recém-nascido, tava muito corrido. E essa música fala: ‘Ainda estou aqui, perdido em mil versões irreais de mim’, e o refrão dizia: ‘Tenta me reconhecer no temporal, me espera’. Tenta não se acostumar [com a minha ausência], me espera que eu volto já’. E nós percebemos que depois do Theo não tivemos tempo para brigar e aparar as arestas”, explicou Lucas Lima na conversa com Fernanda Souza.

“Também escrevemos Nosso Nó(s), que fala: ‘Não quero desatar o nosso nós’. A gente tava olhando nosso relacionamento, sabendo que tínhamos uma coisa preciosa que queríamos manter, mas não sabíamos como e não queríamos perder [esse laço]”, continuou o músico. “Nós nem estávamos pensando direito, mas essa frase veio”, completou Sandy. “Foram duas músicas extremamente terapêuticas”, concluiu Lima.

