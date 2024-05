As falhas terríveis do Globoplay durante transmissão de Madonna no Rio

O aguardado show de Madonna na Praia de Copacabana aconteceu neste sábado, 4, no Rio de Janeiro. A apresentação estava programada para ir ao ar na TV aberta pela Globo, na TV paga pelo Multishow e na internet pelo Globoplay, entretanto, a transmissão apresentou diversas falhas para o público que optou pela plataforma de streaming. Com a disponibilização do sinal ao vivo até para quem não fosse assinante, os servidores da plataforma não suportaram a demanda, fazendo com que o sinal caísse para uma parcela do público. Nas redes sociais, as reclamações de instabilidade são inúmeras, inclusive nas postagens do próprio Globoplay.

Ao longo da semana, sites estrangeiros publicaram tutoriais do uso de VPN para que quem estivesse fora do Brasil conseguisse acompanhar ao show de encerramento da Celebration Tour de Madonna, que celebra os 40 anos de sua carreira. A apresentação no Brasil foi a única a acontecer na América Latina, já que a cantora fez seu circuito de 80 shows apenas na América do Norte e Europa.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial