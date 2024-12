As chances de Pablo Marçal virar colega de Datena no SBT

Durante a disputa pela prefeitura de São Paulo, os então candidatos José Luiz Datena (PSDB) e o coach Pablo Marçal (PRTB) trocaram inúmeras farpas e provocações que culminaram no episódio fatídico quando o apresentador deu uma cadeirada no influenciador digital durante um debate ao vivo na TV Cultura. Passados alguns meses da vitória de Ricardo Nunes (MDB) e dos caminhos separados, os ex-rivais agora podem acabar virando colegas de emissora. Recentemente, Datena foi contratado pelo SBT — após deixar a Band, depois de vinte anos de casa — para apresentar o Tá na Hora com Datena, telejornal vespertino. Já o coach participará de testes para comandar uma nova versão do Casos de Família, que chegou ao fim no ano passado, na emissora de Silvio Santos. Caso passe, Marçal passará a trabalhar na mesma empresa que seu antigo concorrente político.

Jojo Todynho e Cariúcha também farão testes para o programa anteriormente apresentado por Christina Rocha e Regina Volpato.

Cadeirada

Em 15 de setembro, durante debate na TV Cultura, Datena deu uma cadeirada em Pablo Marçal e saiu do estúdio escoltado por duas viaturas da Polícia Militar, enquanto Marçal foi ao Hospital Sírio-Libanês para exames, pois a agressão teria atingido as costelas do candidato do PRTB.

Antes de deixar o local, Datena falou com a imprensa. O apresentador disse que recebeu uma mensagem de Marçal nos últimos dias. “Ele propunha que a coisa fosse civilizada, dentro de um processo democrático”, disse o apresentador, que também revelou um pedido do marqueteiro de Marçal, Wilson Pedroso, para agendar um café com Datena. O tucano teria respondido que não aceitaria conversar antes do debate. “Ele tem que provar que o nível desse debate vai ser um nível legal”, relatou Datena antes de sair dos estúdios. “Do mesmo jeito que eu choro como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter”, afirmou. Ele disse que pretende se manter candidato mesmo após o episódio.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade

A ASSINATURA ABRIL FICOU AINDA MAIS COMPLETA! Acesso ao acervo de Veja, Quatro Rodas, Claudia, Super e outros títulos Abril, além do conteúdo digital completo. ASSINE A PARTIR DE R$5,99!