As acusações de atriz trans que inquietaram os bastidores de ‘Bebê Rena’

Um mês após sua estreia na Netflix, Bebê Rena se mantém no topo das séries mais assistidas da plataforma e já é assunto geral por seu retrato perturbador de uma relação obsessiva, baseado nas próprias experiências do criador Richard Gadd, de 34 anos, com uma perseguidora e o abuso sexual. Já na sexta-feira, 3 de maio, outro ponto entrou na conversa quando a atriz transgênero Reece Lyons — 10 anos mais nova que o ator — confirmou ao portal Deadline que havia tido uma experiência que culminou em investigações contra Gadd nos bastidores. A produção, porém, o isentou de qualquer queixa ao avaliar a ausência de transgressão.

In light of recent conversations surrounding a newly released Netflix show, I have decided to come forward and share my experience with this individual throughout the casting process.

Please read the thread below for further context.

🧵

— Reece Lyons (@reecelyons_) April 16, 2024