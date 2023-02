Apple TV+ surpreende fãs de ‘Ted Lasso’ e antecipa estreia da 3ª temporada

Ted Lasso finalmente ganhou uma data de estreia oficial de sua terceira — e aguardada pelos fãs — temporada. A Apple TV+ anunciou nesta terça-feira, 15, que a série protagonizada e produzida por Jason Sudeikis chegará à plataforma em 15 de março, uma quarta-feira, com a disponibilização de apenas um episódio. Os próximos onze capítulos vão entrar semanalmente. Essa será a primeira vez que o serviço de streaming da Apple lançará uma produção no meio da semana — costumava soltar seus lançamentos às sextas-feiras.

Uma dos maiores sucesso da Apple, Ted Lasso segue a jornada de Ted, um treinador de futebol americano que é contratado para comandar um time de futebol na Inglaterra. Otimista ao extremo e motivador, o protagonista prega a filosofia de que seus jogadores precisam trabalhar seu interior para jogarem melhor em campo, acarretando uma série de confusões e conquistas, dentro e fora do gramado. A série já faturou vários prêmios Emmy, incluindo a categoria de melhor série de comédia.

De acordo com a sinopse obtida em primeira mão por VEJA, a terceira temporada acompanhará o time fictício AFC Richmond recém-promovido à Premier League após um ano rebaixado. A equipe comandada por Ted Lasso (Jason Sudeikis) vive mais um período difícil sendo ridicularizado pela imprensa esportiva, enquanto Nate (Nick Mohammed), desertor do Richmon, trabalha para Rupert (Anthony Head) no West Ham United. No no ano, Roy Kent (Brett Goldstein) assume o cargo de assistente técnico ao lado do treinador Beard (Brendan Hunt). Ted lida com pressões no trabalho e na vida pessoa, e Rebecca (Hannah Waddingham), dona do AFC Richmond, está focada em derrotar Rupert, seu ex-marido. Já Keeley (Juno Temple) lida com o fato de ser a chefe de sua própria agência de relações públicas.