Após ser ‘esquecida’ na Record, Xuxa vira rainha do streaming

Após ficar “esquecida” na Record — conceito popular sobre quem sai da Globo para a concorrente — por alguns anos, Xuxa Meneghel será a rainha do streaming nos próximos anos. A artista está gravando o reality Caravana das Drags para o Amazon Prime Video, começará uma série para o Disney+ e tem um documentário a ser lançado no Globoplay. A rotina atribulada da ex-apresentadora de programas infantis mostra que a loira está topando tudo para inovar sua carreira.

Atualmente, Xuxa está no Nordeste com Ikaro Kadoshi para o programa que mostrará a cada episódio as transformistas disputando provas pelo título de “Drag Suprema”, com participantes de vários cantos do Brasil. Xuxa e Ikaro vão apresentar desafios inspirados nas tradições culturais de cada local por onde vão passar.

De acordo com o jornal O Globo, a mãe de Sasha Meneghel começará as gravações de Tarã, uma série que aborda a destruição da natureza, em julho, logo após a finalização do reality de drag queens. A trama ambientalista deve ter cenas no Acre, Rio de Janeiro e São Paulo.

Já a série documental sobre a vida de Xuxa promoverá um reencontro da loira com sua ex-empresária, Marlene Mattos, com quem ela havia rompido no passado e até travado disputas judiciais. O programa será disponibilizado no Globoplay em 2024. A produção também conta com uma conversa da artista com Marcelo Ribeiro, intérprete do protagonista (na versão criança) do polêmico Amor, Estranho Amor — filme de 1982 acusado de fazer apologia à pedofilia por ter cenas da personagem de Xuxa, na época com 18 anos, nua em uma cama com Hugo, de 12.

Após quase trinta anos de trabalho na Globo comandando programas infantis, a apresentadora assinou com a Record em 2015, onde apresentou um talk show, além de outras atrações. Ela deixou a empresa de Edir Macedo em 2020, quando decidiu não renovar seu contrato.