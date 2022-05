Após massacre, ‘Stranger Things’ ganha alerta em cena com crianças mortas

A primeira parte da quarta temporada de Stranger Things chegou à Netlix nessa sexta-feira, 27, e ganhou um aviso de última hora em território americano, depois que um atirador matou 19 crianças e 2 adultos em uma escola no Texas, na última terça-feira.

“Nós filmamos esta temporada de ‘Stranger Things’ um ano atrás. Mas dado o recente tiroteio trágico em uma escola no Texas, os espectadores podem achar a cena de abertura do episódio 1 angustiante. Estamos profundamente entristecidos por essa violência indescritível e nossos corações estão com todas as famílias que estão de luto por um ente querido”, alerta a nota exibida exclusivamente aos usuários do Estados Unidos.

A cena em questão, que já havia sido divulgada anteriormente, quando a plataforma liberou aos usuários os minutos iniciais da temporada, mostra uma Eleven (Millie Bob Brown) ensanguentada cercada pelos cadáveres de várias crianças. Chocado com o cenário em que a encontra, o Dr. Brenner (Matthew Modine) questiona o que a garota fez com os colegas. Diante dos acontecimentos trágicos da semana, a cena ganhou um significado mais sombrio, levando a plataforma a adotar o aviso de última hora.

Além da nota, exibida automaticamente antes do primeiro episódio, a Netflix também editou a descrição da estreia para incluir um aviso de violência gráfica envolvendo crianças, e adicionou “imagens perturbadoras” aos possíveis momentos fortes descritos na classificação do programa.