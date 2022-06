Aos 91, Silvio Santos surpreende em ‘aula’ sobre transexualidade

Aos 91 anos, Silvio Santos tirou suas dúvidas sobre a transexualidade com Ava Simões, uma mulher trans, durante o Programa Silvio Santos de domingo, 12, no SBT. Apesar de ter um passado controverso repleto de declarações consideradas racistas, homofóbicas e machistas, o apresentador demonstrou estar aberto a questões sociais como mudança de gênero em sua atração dominical.

No programa, Silvio recebeu Ava e as drag queens Paulette Pink, Penelopy Jean, Dimmy Kieer, Deendjer Ti e Deendjer Vi para o quadro Não Erre a Letra e aproveitou um momento com Ava, campeã do concurso Miss Trans Star Internacional em 2019, para sanar questionamentos a respeito da transição de gênero.

“Quando fala que é transexual, por exemplo: você nasceu menino. Por qualquer razão, que eu desconheço, você se convenceu de que não era um menino. E aí, você recorreu aos médicos, recorreu à ciência, e a ciência fez com que você deixasse de ser menino e passasse a ser menina?”, questionou o dono do SBT. “Exatamente”, respondeu Ava. “E as pessoas que fizeram isso hoje são chamadas de transexuais? Quer dizer, transferiram o sexo, como o nome está dizendo. E também pode nascer menina e querer ser menino”, continuou Silvio.

“Correto. Posso dizer que passei a ser mais feliz”, respondeu a mulher trans, que foi aplaudida pela plateia. “Está certo! Por que não? Se você nasce menino, os anos passam e você se sente uma menina, você está sofrendo, então. Se você quer se livrar desse sofrimento, e se a ciência permite, você faz a transformação e fica feliz!”, constatou o apresentador. “Exatamente! Silvio, você está sendo um serviço grandioso para o Brasil”, comemorou a entrevistada. “Ué, para que vai viver sofrendo, se pode viver contente, certo?”, entendeu ele. Impressionada com os comentários do comunicador, a miss pediu uma salva de palmas para Silvio Santos.

Confira: