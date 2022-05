André Marques deixa a Globo sob a sombra do fiasco de ‘No Limite’

Após 27 anos, André Marques anunciou sua saída da Globo nesta segunda-feira, 30, pelas redes sociais. Com um texto cheio de agradecimentos por tudo que viveu desde sua chegada em Malhação em 1995, o apresentador elencou sua trajetória por diversos programas, provando que era considerado um curinga dentro da grade de programação. Prata da casa da emissora, Marques, titular do programa É de Casa, sofreu uma derrocada de prestígio após comandar o No Limite, em 2021, em uma temporada que tinha vários elementos para bombar a audiência, mas que fracassou rudemente.

O reality de sobrevivência voltou ao ar após um hiato de onze anos. A expectativa era alta e contava com participantes com forte apelo — entre eles ex-participantes do Big Brother Brasil. O programa não vingou, registrando recordes negativos de audiência. A performance do apresentador foi considerada por telespectadores como pouco empolgante e às vezes até desanimadora, o que também não favoreceu o conjunto da obra. O fracasso não agradou os anunciantes e nem a direção da emissora, segundo fontes de VEJA. A Globo parece tanto querer esquecer o mau desempenho, que a quinta temporada nem consta no catálogo do Globoplay, diferentemente da atual e até da primeira, de 2000, que também está disponível para os assinantes do serviço.

A sexta temporada passou a ser comandada pelo ex-BBB e atleta paralímpico Fernando Fernandes e o programa voltou a contar com participantes anônimos, mas o Ibope segue sem dar muitos sinais de vida, colocando em xeque o futuro do reality na grade. Substituído, Marques voltou normalmente para o É de Casa, o qual já apresentava, e para o The Voice+, já que havia passado seu posto no The Voice Kids para Márcio Garcia. Apesar das oportunidades, o apresentador não conseguiu ir além de seu sorriso bonito, mas com pouco carisma.

Em seu Instagram, André relembrou com nostalgia a carreira na emissora.”Uma linda relação com a Globo. Sou só gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor… Conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel! Agora, continuaremos grandes amigos, podemos ficar às vezes – ou não. Namorar, casar novamente, amizade colorida.. Ou não. Mas o fato é que o meu amor, respeito e nossa história juntos ninguém vai apagar”, declarou ele. O artista ainda adiantou que deve anunciar novos projetos pessoais a partir de agosto. Ele fica na apresentação do É de Casa até 2 de julho.

Procurada por VEJA, a Globo atribuiu o futuro desligamento de André Marques ao novo “modelo de gestão de talentos” que vem acabando com contratos de trabalho longos e trocando pela contratação por obra. O formato visa mais economia para os caixas da empresa e é adotado há alguns anos, principalmente com atores e atrizes.

“André Marques deixa a Globo, após uma longa trajetória como ator e apresentador. Do inesquecível Mocotó de Malhação, em 1995, à apresentação do É de Casa, matinal que integra desde a estreia, passando por realities como The Voice Kids, The Voice+, The Voice Brasil, Superstar, e No Limite, além do Vídeo Show, foram 27 anos em que seu carisma, talento e sua irreverência conquistaram o público”, começou a nota da emissora.

“Como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações do mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. E esse novo modelo de gestão de talentos permite que as parcerias sejam renovadas e em muitos outros formatos. André tem abertas as portas da Globo para futuros projetos em todas as suas múltiplas plataformas”, completou.

Continua após a publicidade