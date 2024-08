Ana Maria Braga é afastada com novo diagnóstico de covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga ficará afastada por tempo indeterminado do programa Mais Você, da rede Globo, enquanto se recupera de um novo quadro de covid-19. “Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de covid que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez”, revelou ela nas redes sociais. “Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar. Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta.”

Essa é a quarta vez que Ana Maria é acometida pela doença. A primeira foi em 2021, seguida por outra em 2022 e em 2023. Segundo a própria, os sintomas estão cada vez mais leves, comparáveis ao de uma gripe.