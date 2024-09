Alô, Luisa Mell! Xuxa vai soltar os cachorros na Globo

Afastada do quadro de apresentadores da TV Globo desde 2014, Xuxa, de 61 anos, retornou à emissora nesta semana para gravar um quadro inédito do dominical Fantástico derivado de seu ativismo pelos direitos dos animais. Vegana e tutora de uma yorkshire de sete anos, Doralice, a apresentadora irá advogar pela importância da adoção de pets, entrevistando especialistas e acompanhando tanto o resgate de animais abandonados, quanto o trabalho de tratamento empenhado por iniciativas que buscam proporcionar novos lares aos bichos.

O quadro

Xuxa anunciou a novidade em vídeo publicado tanto em suas próprias redes, quanto nas do programa. Com Doralice no colo, ela explica: “Gente, estou aqui em casa gravando o primeiro dia do meu quadro, o novo quadro do Fantástico, onde vou convidar todos vocês a conhecerem o mundo animal de uma maneira bem diferente para tocar o coração de vocês e, quem sabe, para que adotem um filhinho de pelo ou de pena por aí”.

Laços com a Globo

Recentemente, ela já havia se reaproximado da Globo ao participar da Batalha de Lip Sync, quadro do Domingão com Huck em que celebridades emulam apresentações famosas da música sem cantar. Competindo contra Angélica, Xuxa escolheu Vou de Táxi, da rival, e Born This Way, de Lady Gaga. Ao fim da disputa, ambas saíram vencedoras. Além da ocasião, ela tem sido convidada de outros programas de entrevista da casa nos últimos anos.

Em declaração ao Gshow, a apresentadora comemorou a quebra de expectativa provocada pela novidade: “Voltar à Globo fazendo alguma coisa para as crianças era o que todo mundo imaginava, mas voltar para fazer um quadro sobre bicho é bem legal, algo que eu nunca fiz e queria muito fazer”.

Agora, a atração conta com ela e Eliana em seu elenco de apresentadores. A ex-SBT comanda o quadro Aqui Em Casa, em que entrevista famosos como Pabllo Vittar e João Gomes. Ainda não se sabe se Xuxa seguirá os passos da colega — que agora apresenta também o programa Saia Justa — e ganhará mais espaço na programação da rede.

