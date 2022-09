Alinne Moraes ironiza Ciro Gomes ao compará-lo com sua vilã de novela

Intérprete de uma vilã que repetia à exaustão o quanto amava Paris na novela Duas Caras (2007), Alinne Moraes comparou a mesma personagem ao presidenciável Ciro Gomes, candidato do PDT (Partido Democrático Trabalhista). A piada já vinha circulando nas redes sociais por causa da saída à francesa (literalmente) de Gomes em 2018, quando, ao ficar em terceiro lugar nas eleições, viajou para Paris durante o segundo turno, disputado por Jair Bolsonaro (então do PSL) e Fernando Haddad (PT). Nesta segunda-feira, 26, a atriz compartilhou um vídeo da vilã Silvia falando que ia para Paris e usou a hashtag #TiraGomes, movimento iniciado por Caetano Veloso para que as pessoas mudem seu voto no pedetista para Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores), contra a reeleição de Jair Bolsonaro (atualmente do PL).

Em Duas Caras, Silvia (Alinne Moraes) falava da capital da França com uma frequência exorbitante, sempre enaltecendo a cidade das luzes. “Paris faz bem para a pele. Os ares de Paris fazem bem para qualquer pessoa”, repetia a malvada na novela das 9 protagonizada por Marjorie Estiano e Dalton Vigh.

Na campanha atual, Ciro Gomes evita o assunto e luta pela chance de chegar ao segundo turno, que será decidido no domingo, 2 de outubro. Segundo as pesquisas de intenção de voto, o candidato do PDT tem poucas chances de superar Bolsonaro e Lula, que devem levar a disputa adiante se não for decidida no primeiro turno. O pronunciamento de Gomes nesta segunda-feira, 26, para reforçar sua candidatura contra a campanha de voto útil (para que Lula seja eleito no primeiro turno) virou alvo de deboche de memes compartilhados nas redes sociais. Confira:

