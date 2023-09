Além de ‘Virgin River’: 3 séries no estilo novelão para ver na Netflix

Virgin River acaba de estrear sua 5ª temporada na Netflix. Com fórmula simples, a série em desbragado estilo novelão é hit na plataforma: no ano passado, quando a leva anterior de episódios foi ao ar, a produção derrubou Stranger Things do topo das séries mais assistidas no streaming, computando 2,64 bilhões de minutos assistidos em sua semana de lançamento — de acordo com dados da Nielsen. Ambientada em uma pequena cidade, Virgin River oferece ao público fiél muito drama e romance. Confira outras três séries disponíveis na Netflix com a mesma premissa para maratonar em seguida:

Doces Magnólias

Assim como Virgin River, Doces Magnólias é baseada em uma série de livros. A produção — que já tem três temporadas — acompanha a vida de três amigas que vivem na pacata Serenity, na Carolina do Sul, e se conhecem desde a época da escola. Motivada pelo ímpeto de recomeço resultante de um divórcio, Maddie (Joanna García) convence as amigas a se juntarem a ela em um novo empreendimento, um spa — que dá o nome à série. Para acrescentar açúcar à trama, a protagonista acaba se envolvendo com Cal (Justin Bruening), treinador de beisebol do seu filho.

Chesapeake Shores

Com seis temporadas, Chesapeake Shores acompanha várias gerações da família O’Brien, com destaque para Abby, a filha cosmopolita que retorna à pequena cidade para ajudar nos negócios da família — uma pousada interiorana, outro cenário idílico comum desse tipo de narrativa. Hit da TV americana que foi abraçado pelo catálogo da Netflix, a série é uma adaptação dos romances de Sherryl Woods — a mesma autora de Doces Magnólias.

Família ao Resgate

Para uma rápida maratona, Família ao Resgate é ideal: a produção conta com uma única temporada de dez episódios. A história gira em torno do bombeiro John West (William Baldwin), recém tornado viúvo. Cada um de seus três filhos reage de uma forma diferente à morte repentina da mãe, e, em busca de suavizar o árduo luto da família, West opta por uma mudança para a pequena cidade onde cresceu, no Canadá. Lá, contará com a ajuda da cunhada para cuidar das crianças. O clima de Sessão da Tarde é garantido.

