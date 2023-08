Além de ‘O Urso’: 5 séries que são pérolas escondidas no Star+

A tão esperada segunda temporada de O Urso acaba de estrear no Star+. Em questão de horas, é provável que os fãs já tenham completado a maratona, devorando os episódios curtos e frenéticos da série. Não seja por isso: para fazer valer a assinatura da plataforma de streaming, VEJA selecionou outras cinco produções tão excelentes quanto — verdadeiras pérolas escondidas no catálogo do Star+. Confira:

Abbott Elementary

Colecionando indicações ao Emmy pelo segundo ano consecutivo, a divertida sitcom Abbott Elementary faz um retrato dos desafios do ensino público de maneira espirituosa e acolhedora. Criada e estrelada por Quinta Brunson, que interpreta a idealista professora Janine, a série em formato de mockumentário acompanha o cotidiano de uma escola pública primária subfinanciada e predominantemente negra na Filadélfia, nos Estados Unidos. Em sua segunda temporada, a produção mergulha ainda mais nos dramas dos docentes, novatos e veteranos, que tentam equilibrar vida pessoal e os problemas cotidianos na escola.

Em Nome do Céu

Cristão fervoroso, o detetive Jeb Pyre (Andrew Garfield) tem sua fé testada quando investiga o terrível assassinato duplo de uma jovem mãe (interpretada por Daisy Edgar-Jones) e sua filha bebê em uma cidadezinha rural americana. As pistas passam a indicar que o crime teve envolvimento da igreja — choque que vai afetar a visão de mundo de Pyre para sempre –, e pouco a pouco a comunidade se vê imersa em paranoia constante. A produção é baseada em um livro de Jon Krakauer, que narra a história real do crime.

Extraordinária

No universo de Extraordinária, aos 18 anos, os jovens ganham um super poder para chamar de seu. Jen (Máiréad Tyers), entretanto, passa por um sufoco para conseguir sua habilidade especial — uma angústia tremenda. Aos 25 anos, ela mora com uma melhor amiga que tem a capacidade de falar com os mortos; o namorado dela, abençoado com o dom de voltar no tempo; e um rapaz que pode mudar sua forma, e escolheu viver no corpo de um gato. Nessa comédia britânica, Jen enfrenta os dilemas comuns do início da vida adulta, enquanto faz de tudo para finalmente encontrar seu super poder, com a ajuda dos excêntricos amigos.

O Paciente

Explorando a valiosa faceta dramática de Steve Carell, a série acompanha um terapeuta sequestrado por seu paciente, um serial killer. O rapaz, interpretado por Domhnall Gleeson, quer que o profissional o convença a não cometer mais assassinatos. Mas aquele também é um homem que enfrenta seus próprios demônios, em um processo de luto pela morte da mulher. Com ritmo rápido e trama complexa, as fortes atuações são a cereja no topo do bolo — por seu papel, Gleeson foi indicado ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante em minissérie.

What We Do in the Shadows

Nessa sátira nonsense de histórias de vampiros em formato de falso documentário, quatro figurões tentam conciliar seus hábitos noturnos de caça com a vida moderna e tecnológica do dia a dia. Baseada no filme O Que Fazemos nas Sombras (2014), de Taika Waititi, a nova trama começa quando os quatro vampiros recebem uma visita de seu antigo mestre para lhes lembrar de seu propósito na Terra. As interpretações primorosas dão forma a personagens exagerados e hilários na medida perfeita.