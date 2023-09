Além de ‘Cangaço Novo’: 3 ótimas séries nacionais para ver no streaming

Última aposta do Amazon Prime Video no Brasil, a série Cangaço Novo tem sido uma grata surpresa para o público nacional. Com interpretações excelentes e uma trama de faroeste moderno ambientado no sertão da Paraíba, a produção evidencia como ateledramaturgia brasileira pode ser rica e de alta qualidade. Confira outros três ótimos dramas brasileiros que também vale maratonar no streaming:

Impuros

Disponível no Star+, Impuros conta com quatro temporadas — e só melhora. No Rio de Janeiro dos anos 1990, o jovem Evandro (Raphael Logam) acaba entrando para o mundo do crime com a perspectiva de vingar a morte de seu irmão, um traficante executado pela polícia. Eventualmente, Evandro assume o comando do Morro do Dendê: o personagem é inspirado em Fernandinho Guarabu, narcotraficante que já foi o mais procurado da cidade na vida real. A produção remete a Cangaço Novo no que diz respeito ao retrato do crime sem ceder a clichês simplistas, com reviravoltas aflitivas e boas atuações — por dois anos consecutivos, em 2019 e 2020, Logam concorreu ao prêmio de melhor ator no Emmy Internacional.

Cidade Invisível

Aposta da Netflix, Cidade Invisível conquistou espaço no ranking das produções mais assistidas na plataforma mundialmente. Protagonizada por Marco Pigossi, a série de fantasia resgata figuras emblemáticas do folclore brasileiro: na primeira temporada, ambientada no Rio de Janeiro, personagens como Saci, Iara, e Cuca embalam um mistério sobrenatural que tem a proteção ambiental como bandeira. Já na segunda fase da série, a produção busca se redimir das cobranças por maior representatividade indígena. Tendo como cenários Belém do Pará e a floresta amazônica em seu entorno, são apresentados seres mitológicos como a Mula sem Cabeça, o Lobisomem e a Matinta Perera — e a trama amplia sua mensagem ao retratar o garimpo predatório de ouro.

Dom

Primeira série dramática nacional desenvolvida pelo Prime Video, Dom conta uma história baseada em fatos reais: a trajetória intricada de Victor Dantas (Flávio Tolezani) e Pedro Dom (Gabriel Leone) — um policial de conduta questionável que participou do combate à cocaína no Brasil nos anos 1970, e seu filho, um “playboy” que orquestrava roubos espetaculares para sustentar seu vício na mesma droga, iniciado aos 13 anos. Dirigida pelo cineasta Breno Silveira, morto em 2022 por um ataque cardíaco, a série desvela com maestria a rede de poder que torna o combate ao tráfico no país uma batalha inglória.

