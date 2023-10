Além de Bruno de Luca: quem ficou de fora do agradecimento de Kayky Brito

Kayky Brito se pronunciou pela primeira vez nesta terça-feira, 10, após o acidente de carro que o deixou internado por quase um mês no Rio de Janeiro. Em um vídeo gravado, o ator agradeceu aos familiares próximos, ao motorista de aplicativo que o socorreu, Diones Coelho da Silva, e aos bombeiros que o socorreram. O irmão de Sthefany Brito, entretanto, deixou os amigos Bruno de Luca e Diego Alemão e a esposa, Tamara Dalcale, de fora da mensagem. Na gravação, Brito menciona, além de Sthefany, a mãe, Sandra Brito; o pai, Joseph Brito; e o cunhado e marido da irmã, Igor Raschkovsky. “Beijo no coração de todos vocês”, disse o artista.

Na madrugada de 2 de setembro, Kayky Brito bebia com Bruno de Luca em um quiosque na Barra da Tijuca quando ele foi atropelado por um carro de aplicativo ao tentar atravessar a rua sem olhar para os lados. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostraram que o apresentador deixou o local sem prestar socorro. Se relacionando com Kayky desde 2020, a jornalista e empresária Tamara Dalcanale teve um filho com o ator em 2021, Kael, atualmente com dois anos. Ela chegou a acompanhar o tratamento do marido e celebrou sua alta hospitalar no começo de outubro, mas retornou à Curitiba, onde o casal mora, para cuidar dos filhos — ela também é mãe de outras duas crianças, frutos de um relacionamento anterior. Já o ex-BBB Diego Alemão foi preso portando uma arma de fogo em 26 de setembro e reclamou com jornalistas que estavam na porta da delegacia por não estarem atrás de Bruno de Luca. “Por que vocês estão na minha frente e não na porta do Bruno de Luca, que deixou meu melhor amigo com a cabeça no chão?”, questionou o campeão do BBB7 na ocasião.

