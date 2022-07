Adriano Imperador: as revelações da série autobiográfica do jogador

A Paramount+ divulgou nesta terça-feira, 5, a data de estreia e o primeiro trailer da série documental Adriano, Imperador, que contará em três episódios a história do jogador carioca. Previsto para estrear na plataforma de streaming em 21 de julho, o programa mostrará os momentos trágicos e polêmicos da carreira do atleta, como a morte do pai e a investigação policial sobre o suposto envolvimento de Adriano com traficantes da favela da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro.

O jogador, conhecido por ser avesso à imprensa, colaborou com os produtores narrando os principais momentos da sua história e dando acesso a imagens raras de arquivo pessoal. Nos episódios, o atleta fala abertamente sobre fama, dinheiro, depressão, escândalos, carros, mulheres e, claro, sobre futebol.

Nos últimos meses, aliás, Adriano tem se movimentado para contar sua própria história. Ele está escrevendo também sua autobiografia em parceria com o repórter esportivo brasileiro Ulisses Neto. O jornalista, que mora em Londres, escreveu, em maio do ano passado, um longo perfil do celebrado atleta, com passagens por times italianos, como Internazionale e Parma, para a revista The Player’s Tribune. O livro deverá sair pela editora espanhola Planeta, que distribuirá o livro nos mais de vinte países onde ela atua, além de licenciamentos para outras editoras ao redor do mundo. Otimista com o sucesso da obra, a casa publicadora prevê, apenas no Brasil, uma tiragem inicial de 50.000 exemplares.

1/10 Adriano comemora o gol contra Gana, pelas oitavas e final da Copa do Mundo de 2006, em Dortmund na Alemanha. (Foto:Roberto Schmidt/AFP) 2/10 Adriano comemora seu gol, contra os rivais Argentinos, na final da Copa América de 2004 no Estádio Nacional de Lima, no Perú. (Foto:Marcelo Sayão/EFE) 3/10 Adriano comemora seu gol, contra a Seleção Australiana, pela Primeira Fase da Copa do Mundo da Alemanha, na cidade de Munique em 18 de Junho de 2006. (Foto:Vanderlei Almeida/AFP) 4/10 O argentino Sergio Almiron da Juventus de Turin, acompanha o brasileiro Adriano da Internazionale, durante partida válida pelo Campeonato Italiano, temporada 2007/2008, na cidade de Milão. (Foto:Alberto Pellaschiar/AP) 5/10 Capa da revista Placar de Julho de 2009. (Acervo Abril/Placar) 6/10 Adriano do Flamengo, recebe a marcação de Chicão do Corinthians, durante o primeiro jogo das oitavas e final, partida válida pela Copa Libertadores da América de 2010, no estádio do Maracanã. (Foto:Daryan Dornelles/Placar) 7/10 Capa da Revista Placar de Agosto de 2007. (Acervo Abril/Placar) 8/10 São Caetano do Sul (SP), 18/02/2012 - Adriano do Corinthians durante partida contra o São Caetano, válida pelo Campeonato Paulista de 2012, no estádio Anacleto Campanella. (Foto:Piervi Fonseca /AGIF) 9/10 Adriano, jogador do Roma, durante jogo válido pela Liga dos Campeões da Europa, temporada 2010/2011. (Foto:Pier Giavelli/Placar) 10/10 Adriano, atuando pelo Atlético Paranaense, em 8 de abril de 2014, diante do The Strongest da Bolívia, pela Taça Libertadores da América, no estádio Hernando Siles, em La Paz. (Foto:Martin Alipaz/EFE)