Adeus, novela rural: os erros e acertos que marcaram Renascer

Com o fim de Renascer na próxima sexta-feira, 6, VEJA listou alguns erros e acertos feito por Bruno Luperi no remake da novela das 9 da Globo. Entre os pontos positivos do folhetim adaptado do roteiro originalmente escrito por Benedito Ruy Barbosa se destacam as atuações de Juan Paiva, Edvana Carvalho e Sophie Charlotte. Já do lado negativo fica clara a falha da emissora em colocar no ar várias novelas de temática rural em sequência.

Confira a análise completa no Tela Plana da semana: