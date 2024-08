A volta inesperada de Guilherme Fontes como espírito obsessor em Renascer

Até fazer seu retorno às novelas com o remake de Renascer, o ator Guilherme Fontes estava afastado dos folhetins há cinco anos e aceitou a proposta de interpretar o personagem inédito Humberto, pai de Buba (Gabriela Medeiros), uma jovem mulher transexual. Curiosamente, Fontes acabou se tornando uma espécie de espírito obsessor da personagem parecido com o papel de Alexandre em A Viagem, adaptação da novela de Ivani Ribeiro exibida pela Globo em 1994, em que o ator interpretava o vilão do Além.

No remake de Renascer, assinado por Bruno Luperi, Humberto é um homem ignorante, que expulsou o único filho, Beto, de casa por o achar afeminado e cortou relações com ele. Quando Buba tentou retomar o contato com o pai e a mãe, Meire (Malu Galli), após quase dez anos longe e já após sua transição de gênero, o personagem demonstrou uma face ainda pior, dizendo que o filho estava morto e que nunca que ele teria uma filha. Entre outras situações ruins, Humberto também menosprezou a ajuda de Buba quando ele teve um AVC e ela foi responsável por salvar a vida dele. O homem repetiu novamente que não tinha filha, deixando a psicóloga arrasada mais uma vez.

Em A Viagem, Alexandre era um playboy mimado que cometeu suicídio na prisão após ter sido condenado por roubo seguido de homicídio. No Vale dos Suicidas, o vilão passou a fazer de tudo para prejudicar a vida de Raul (Miguel Falabella), Téo (Maurício Mattar) e Otávio (Antonio Fagundes), a quem considerava culpados por seus infortúnios. Ao longo dos episódios, ele foi transformando a vida de todos os personagens da trama em um inferno, provocando até a morte de Otávio e, por consequência, de sua irmã Diná (Christiane Torloni). A jornada de vingança de Alexandre chega ao fim após um intenso trabalho espiritual para libertar a alma condenada dele do ódio.

Já na atual novela das 9 da Globo, Humberto, com sequelas do AVC, decidiu deixar de ser um obsessor da filha ao comparecer no casamento de Buba com Augusto (Renan Monteiro) e pedir perdão — também rompendo o ciclo de ódio como Alexandre.

