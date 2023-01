A verdade por trás da foto de idosa usada em fake news bolsonarista

Fotógrafo desde 2015, Eduardo Carvalho acordou nesta terça-feira, 10, bombardeado por milhares de mensagens de conhecidos alertando que uma foto da avó de sua esposa estava sendo usada em uma fake news bolsonarista. A imagem é proveniente de um ensaio que ele mesmo fez com a idosa Deolinda Tempesta Ferracini. Mais tarde, as fotos foram colocadas em um banco de imagens gratuito como forma de divulgar o trabalho do paulista. Infelizmente, uma delas caiu nas mãos de pessoas de má-fé. A mensagem falsa espalhada pelas redes sociais atrelou a foto da mulher à frase: “morre idosa em 9 de janeiro de 2023 no campo de concentração de Lula“. Tuítes enganosos também inventaram de que se trataria de uma senhora de 77 anos que teria sentido dor e fome após ser presa pelos atos terroristas promovidos em Brasília no último domingo, 8, por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista a VEJA, o fotógrafo explicou que tirou as fotos de dona Deolinda no final de 2018, movido pelo desejo de eternizar o carisma da senhorinha, que morreu, na verdade, aos 80 anos em 10 de outubro de 2022, em decorrência de um AVC. “Fazem três meses que ela faleceu e a nossa família ficou bem triste e chocada ao vê-la associada a essa fake news”, declarou.

A própria Polícia Federal desmentiu a morte de qualquer bolsonarista detido. Essa não foi a primeira vez que a imagem de Deolinda foi usada de forma indevida e para promover desinformação. Segundo o fotógrafo de 36 anos, em outra ocasião, colocaram a foto dela como uma vítima de Covid-19. “Infelizmente também usaram para esse terrorismo que teve em Brasília”, lamentou. Morador de Campinas, onde também trabalha, Carvalho ainda avisou que as medidas judiciais cabíveis serão tomadas pela família da idosa.