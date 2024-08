A última pá de cal em ‘Família É Tudo’, novela das 7 da Globo

Atual novela das 7 da Globo, Família É Tudo ganhou um reforço inesperado em seu elenco: o humorista Rafael Infante e de Beatriz Reis, participante do BBB 24 que ficou conhecida como Bia do Brás — por ter sido vendedora do bairro de São Paulo famoso pela venda de roupas de preços baixos. A ex-BBB tem registro de atriz e interpretará Selminha Veneno, fofoqueira que atua ao lado de Toni Linguinha (Infante). A chegada de Beatriz ao folhetim de Daniel Ortiz é o que faltava para mostrar que a novela anda sem rumo, apelando para mais uma tentativa de bombar a audiência.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media, Família É Tudo está com uma média de 20 pontos na Grande São Paulo — um pouco melhor que sua antecessora, Fuzuê, mas ainda com números abaixo da expectativa da Globo. A vilã Jéssica, interpretada por Rafa Kalimann, é alvo de críticas do público desde o início da história por não convencer com suas maldades. As falhas de continuidade, quando erros grotescos aparecem na novela, também viram piadas nas redes sociais.

Agora, a entrada de Beatriz na novela tende a se tornar mais um alvo de críticas à novela das 7, já que a jovem não era uma das favoritas do público do Big Brother Brasil. Sob acusação de ser forçada e de ter criado um personagem para entrar no reality show, Bia gritava em festas, derrubava convidados famosos, se fantasiava com cascas de frutas e repetia à exaustão seu bordão ‘É o Brasil do Brasil’. Sua escalação atesta o nível de desespero da novela na busca por repercussão e aumento de audiência, além da falta de rumo da história principal que até agora passou batida. Ao mesmo tempo, Beatriz tem a missão de provar que é capaz na função e de conseguir convencer minimamente na pele de uma fofoqueira de plantão.

Na novela, Selminha e Toni serão personagens inspirados em colunistas de fofoca que vão atormentar a vida dos famosos da trama, incluindo a aspirante a cantora Andrômeda (Ramille).

