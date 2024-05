A transmissão que entregou de bandeja ao SBT a melhor audiência no ano

A goleada do Corinthians em cima do Argentino Juniors pela Copa Sul-Americana nessa terça-feira, 14, fez o SBT sorrir tanto quanto os corintianos: isso porque a emissora de Silvio Santos conquistou a sua melhor audiência no ano com a transmissão da partida, e chegou a liderar o ibope — batendo a Globo no confronto com Sob Pressão.

Segundo dados da Kantar Ibope Media, o canal anotou uma média de 10,5 pontos ao longo da partida, com um pico de 12. Na faixa das 22h59 às 23h20, a emissora liderou o ranking de audiência com 11,7 pontos de média, contra 10,5 da Globo, que exibia o drama médico estrelado por Marjorie Estiano e Julio Andrade.

O desempenho, no entanto, não é surpresa: até então, o melhor resultado da emissora era uma outra partida do Corinthians na mesma competição: no dia 2 de abril, o canal registrou 9,1 pontos de audiência com o confronto do time paulista contra o Racing, do Uruguai, na estreia do alvinegro pela competição — que é exibida com exclusividade na TV aberta pelo SBT.

Com narração de Cleber Machado e comentários de Mauro Beting, a partida contra o Argentinos Juniors acabou com um placar de 4 a 0 para o time paulista, e registrou o melhor desempenho dentre os 15 jogos exibidos pelo canal em 2024.

