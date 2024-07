A tragédia pessoal que tirou Poliana Abritta da apresentação do Fantástico

A jornalista e apresentadora Poliana Abritta precisou se ausentar da apresentação do Fantástico deste domingo, 7, devido à morte de seu sogro. Com isso, Ana Paula Araújo, substituiu a colega às pressas, e o Bom Dia Brasil desta segunda-feira, 8, será comandada por Mariana Gross. De acordo com a Globo, Poliana retorna à frente da revista eletrônica no próximo domingo, 14 de julho.

Poliana Abritta é casada com Chico Walcacer, filho de Fernando Walcacer, que trabalhava como professor ambiental da PUC-Rio. Em uma publicação feita nas redes sociais, a nora fez uma homenagem ao sogro. “Foi uma despedida dolorosa e bonita, um caminhar de abraços e mãos dadas, numa estrada de muito amor e muita coragem. Carrego comigo sua gentileza e seu cuidado, Fernando. As portas e o coração abertos… E o presente mais singelo e cheio de significado que mais ninguém podia ter me dado, só você! A árvore da felicidade tá cheia de brotos! O amor e a saudade vão crescer com ela”, escreveu Poliana. Amigos e colegas de trabalho da apresentadora, como Sonia Bridi e Renata Ceribelli, deixaram comentários carinhosos na postagem. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Também titular do Fantástico, Maju Coutinho também faltou ao programa dominical, mas por causa de um compromisso de trabalho: ela está na África para produzir uma série de reportagens especiais sobre o continente. “A série pretende mostrar uma África real, diversa, e irá abordar questões climáticas, políticas, tecnológicas, além do turismo e a história do continente”, diz a emissora. Maju volta à apresentação do Fantástico daqui duas semanas, em 21 de junho.

https://x.com/showdavida/status/1810048676947202316

