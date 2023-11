A tábua de salvação da Globo para tirar ‘Fuzuê’ do limbo no ibope

A Globo escalou o autor Ricardo Linhares para reforçar a equipe de Fuzuê, novela das 7 da Globo que vem marcando índices de audiência preocupantes. Atualmente, o folhetim está com média de 20 pontos, mas já chegou a marcar 17 pontos em alguns sábados. Linhares ajudará o autor original, Gustavo Reiz, a acelerar o rumo da história que vem sofrendo fuga do público desde o fim de Vai na Fé. O ritmo já sofreu alterações, adiantando o fim do mistério envolvendo o tesouro de Maria Navalha (Olívia Araújo), mãe da protagonista Luna (Giovanna Cordeiro). O enredo arrastado que parecia girar em círculos teria uma virada só no capítulo 100 da novela, mas foi adiantado como uma das medidas para movimentar a trama.

De acordo com um estudo feito com grupo de discussão da novela, os embates entre Luna e a vilã Preciosa (Marina Ruy Barbosa) estavam mais interessantes para o público, e Linhares vem apostando nas brigas das personagens, além de dar mais destaque à Lilia Cabral, intérprete de Bebel, mãe de Preciosa. Outra mudança no rumo da história é a chegada de uma cantora sertaneja que fará dupla com Jefinho (Micael Borges), Selena Chicote (Talita Younan), que acabará formando um triângulo amoroso entre o cantor e a mocinha. Luna e Preciosa ainda não sabem, mas são irmãs por parte de pai, César Montebello (Leopoldo Pacheco), empresário que está desaparecido e que vai retornar à história para uma virada. A descoberta do parentesco pelas duas personagens é uma das balas de pratas dos autores para levantar a audiência de Fuzuê.

