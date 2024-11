A surpresa que a Netflix preparou para os fãs de F1 na première de ‘Senna’

A aguardada minissérie Senna chega à Netflix nesta sexta-feira, 29, mas alguns poucos sortudos tiveram o privilégio de conferir os dois primeiros episódios no evento de lançamento que aconteceu na noite de ontem no auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Além da presença do elenco e da família Senna, o streaming preparou uma série de surpresas para os fãs do piloto e da Fórmula 1. A principal delas foi a presença da McLaren original com a qual Senna foi bicampeão em 1990 — a mesma que Lewis Hamilton pilotou em Interlagos este ano –, exposta em uma caixa de vidro na entrada do evento, do lado de fora do auditório.

Além do carro original, que precisou de uma logística especial e seguro superlativo (estimado em 1 milhão de reais) para ser exibido ao público, a festa de lançamento contou com uma série de réplicas de macacões, capacetes, luvas, sapatilhas e troféus produzidos para a minissérie, que dividiam espaço com vídeos da série e de bastidores e simuladores especiais de corrida na qual os convidados e atores podiam testar a habilidade ao volante dando uma volta no Autódromo de Interlagos. Outra estrela da noite foi a réplica idêntica da McLaren MP4/6, pilotada por Senna no tricampeonato de 1991, marcada com o número 1. Ao contrário do original, o carro ficou exposto ao público no interior do auditório.

Confira o trailer de Senna:

