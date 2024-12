A surpreendente série mais pesquisada de 2024 – e não é ‘Bebê Rena’

O Google divulgou nesta terça-feira, 10, um levantamento com as principais tendências de pesquisa no Brasil em 2024. Segundo os dados, a série Fallout, da Amazon Prime Video, foi a produção mais pesquisada do ano no país no Google Trends. O título superou até mesmo Bebê Rena, megassucesso da Netflix que ficou em segundo lugar no ranking, e The Boys, sátira do universo dos super-heróis que ficou em terceiro.

Lançada no mês de abril passado, Fallout é baseada na franquia de videogame de mesmo nome. Na trama, a paranoia nuclear dos anos 1950 resultou em um apocalipse radioativo e uma sociedade dividida entre a vida na superfície da Terra e em bunkers. A obstinada Lucy (Ella Purnell), jovem que passou toda sua vida em um bunker, deixa o isolamento e parte em busca de seu pai, que fora sequestrado. Do lado de fora, ela descobre um mundo devastado pela tecnologia, pelo militarismo impiedoso e pelo cientificismo radical. Longe de drama cinzento, porém, a série equilibra seus temas densos com a ação colorida e bem-humorada que marcou a ficção da década que homenageia. Com o sucesso da primeira temporada, uma nova leva de episódios já está em produção.

Confira a lista com as dez séries mais pesquisadas no Brasil em 2024, segundo dados do Google, e onde assisti-las:

Fallout (Prime Video) Bebê Rena (Netflix) The Boys (Prime Video) Bom Dia Verônica (Netflix) Beleza Verdadeira (Rakuten Viki) A Casa do Dragão (Max) Maxton Hall – O Mundo Entre Nós (Prime Video) Reacher (Prime Video) Rainha das Lágrimas (Netflix) Dan Da Dan (Netflix)

