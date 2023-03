A série que sonha em melar a audiência da festa do Oscar

Prêmio aguardadíssimo pelos amantes da sétima arte, o Oscar 2023 acontecerá no próximo domingo, 12, nos Estados Unidos, com o red carpet iniciando às 20h (horário de Brasília) e o anúncio dos vencedores a partir das 22h. A cerimônia será exibida no TNT, da TV paga, e pelo serviço de streaming HBO Max, entretanto, disputará a audiência dos assinantes junto com a série The Last of Us. O nono e último capítulo da primeira temporada do sucesso da HBO irá ao ar também a partir das 22h na plataforma, obrigando os fãs da série e cinéfilos a tomar uma decisão difícil: acompanhar a premiação ou a season finale de The Last of Us.

O duelo entre as duas atrações deve ser apertada, mas tende a ter um vencedor: The Last of Us. Protagonizada por Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsay), a série é baseada no jogo homônimo para PlayStation e conta a história de um apocalipse provado por um fungo que transforma pessoas em zumbis. Apesar da premissa, a produção da HBO foge do lugar-comum de tramas “zumbilescas” para explorar diversos lados de um universo além dos mortos-vivos, como por exemplo mostrar como como humanos gananciosos, ditadores e até canibais podem ser ainda piores do os infectados.

De acordo com dados divulgados pela Warner Bros. Discovery, conglomerado de mídia o qual HBO faz parte, o oitavo episódio da série exibido no último domingo, 5 de março, teve 8,1 milhões de espectadores combinando os dados do canal pago e da HBO Max. O número representa um aumento de 74% de audiência em comparação à estreia, quando havia tido 4,7 milhões de espectadores. Outros sete episódios de The Last of Us chegaram ao streaming às 23h — para evitar competição com o Super Bowl em 12 de fevereiro, o quinto episódio que seria exibido aquele dia fora disponibilizado dois dias antes.

No ano passado, o Oscar teve o ibope inflado, em parte, graças ao tapa de Will Smith em Chris Rock motivado por uma piada do comediante com Jada Pinkett Smith, esposa do ator, durante a cerimônia. Exibida nos Estados Unidos pela emissora ABC, atingiu 3,2 pontos, o que equivale a 15,36 milhões de espectadores entre 18 a 49 anos, de acordo com a Nielsen. A marca é a segunda pior audiência da história da premiação, perdendo apenas para 2021, ano em que o Oscar tinha registrado 2,12 pontos (10,4 milhões de espectadores na mesma faixa etária).

O adiantamento de horário de The Last of Us pode ser positivo para o Oscar de qualquer forma. O final terá apenas 46 minutos de duração — o mais curto da temporada. Caso os fãs da série mudem de canal para acompanhar a premiação, poderão ver as categorias principais, que, de praxe, são as últimas. Resta saber qual dos dois arrematá os telespectadores.