A série de faroeste que virou nova queridinha de astros de Hollywood

Protagonizada por Kevin Costner, Yellowstone se tornou um dos grandes sucessos da TV americana nos últimos anos. Exibida pela plataforma Paramount+, a trama de faroeste moderno ganhou duas séries derivadas, 1883 e 1923 — estreladas por Tim McGraw e Harrison Ford, respectivamente. Agora, outro astro de Hollywood pode ganhar uma espaço na saga: Matthew McConaughey está em negociações com o co-criador de Yellowstone Taylor Sheridan para protagonizar mais um spin-off.

Na série, Costner interpreta John Dutton, dono do rancho Yellowstone que vive em disputa de terras com indígenas, outros proprietários de ranchos e até com seus próprios herdeiros ambiciosos. Ambientada bem antes da original, 1883 mostra James Dutton (Tim McGraw), o primeiro Dutton a chegar nas terras da família. Já 1923 se passa 40 anos depois dos acontecimentos de 1883, com Jacob Dutton (Harrison Ford), o tio-tataravô de John, completando o universo até agora.

Ao mesmo tempo que caiu nas graças das estrelas de Hollywood — completa o pacote a dama inglesa Helen Mirren, par de Ford em 1923 —, a Paramount enfrenta um embate com Costner devido a um conflito de agenda. Segundo o Deadline, o astro teria exigido trabalhar apenas por uma única semana na segunda metade da quinta temporada, que vai ao ar no começo do segundo semestre, o que seria inviável para a produção. O imbróglio provocou rumores de uma possível substituição de Costner por McConaughey, mas o estúdio não confirma. “Não temos notícias para relatar. Kevin Costner é uma grande parte de Yellowstone e esperamos que seja assim por muito tempo. Graças à mente brilhante de Taylor Sheridan, estamos sempre trabalhando nas expansões da franquia desse mundo incrível que ele construiu. Matthew McConaughey é um talento fenomenal com quem adoraríamos fazer parceria”, disse a Paramount em uma declaração oficial enviada à imprensa.

A possível saída de Costner também levaria ao encerramento de Yellowstone, mas seu universo sobrevive graças aos spin-offs. Com Harrison Ford e Hellen Mirren, 1923 estreou em dezembro nos Estados Unidos e neste mês no Brasil. Com uma ótima audiência, a série que se passa antes da trama de Yellowstone já tem uma segunda temporada encomendada.