A revelação trágica sobre o passado de Mércia em ‘Mania de Você’

Um segredo sombrio de Mércia (Adriana Esteves) virá à tona nos próximos capítulos de Mania de Você. A antiga amante de Molina (Rodrigo Lombardi) será mantida em cárcere privado em um bunker instalado no apartamento de seu filho, Mavi (Chay Suede), que teme que a mãe impeça seu casamento com Viola (Gabz). No auge do conflito, o pai adotivo de Mavi, Nahum (Ângelo Antônio), voltará à cena para tentar apaziguar a relação entre mãe e filho. Pressionado pelo vilão, ele revelará o motivo trágico pelo qual Mércia abandonou o rebento na infância.

Antes do nascimento de Mavi, Nahum e a governanta tiveram outro filho, que morreu ainda criança em um acidente doméstico. Traumatizada pelo ocorrido, Mércia decidiu abdicar da criação do caçula, com medo de representar algum perigo a ele. O porteiro, então, adotou o menino, mesmo sabendo que ele era filho biológico de Molina. Mavi cresceu no Rio de Janeiro, longe da mãe, que vivia em Angra dos Reis, e nunca soube da existência de um irmão mais velho.

Sucessora do remake de Renascer na faixa das 9 na Globo, a novela de João Emanuel Carneiro já teve cinco mortes ao longo das seis semanas em que está no ar. Logo no primeiro capítulo, morreram Cecília (Simone Spaladore) e Alfredo (Fábio Assunção), pais de Luma (Agatha Moreira). A mãe morreu no parto da jovem, enquanto o pai, amante de Cecília, foi morto por Molina — marido dela — e Mércia. Em seguida, saíram de cena Henrique (Antonio Saboia), assassinado a mando da esposa, Ísis (Mariana Ximenes); Guga (Allan Souza Lima), amante de Ísis, que foi morto pela sogra da vilã, Berta (Eliane Giardini); e Molina, assassinado a tiros em uma emboscada misteriosa. Ainda que apenas citada, a morte do filho mais velho de Mércia será a sexta no folhetim.

