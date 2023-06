A resposta de Arnold Schwarzenegger sobre acusações de assédio

Na série documental Arnold, que estreia na Netflix nesta quarta-feira, 7, o astro Arnold Schwarzenegger reconheceu ter agido de forma inadequada com mulheres no passado, e se desculpou pelo erro. “Inicialmente, reagi meio… na defensiva. Hoje, posso olhar para trás e dizer que realmente não importa quando aconteceu. Se foi quarenta anos atrás, ou hoje, eu estava errado. Foi estupidez. Esqueça todas as desculpas [que dei], foi errado”, diz o ator.

Em 2003, Schwarzenegger foi eleito governador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Poucos dias antes das eleições, o jornal Los Angeles Times publicou uma reportagem em que seis mulheres acusavam o ator de apapá-las e humilhá-las. A resposta do então candidato foi de que boa parte dos relatos eram inventados — ao mesmo tempo, admitiu que, por algumas vezes, havia “se comportado mal”. A repercussão negativa não afetou os rumos políticos, nem a carreira do ícone do cinema de ação.

Com três episódios que exploram a trajetória do astro, do fisiculturismo à fama, o documentário Arnold chega à Netflix após Fubar — trama de ação cômica protagonizada por Schwarzenegger sobre um agente da CIA obrigado a trabalhar com a filha, em que o ator de 75 anos se adequa ao feminismo e à diversidade.

