A relação curiosa de Glória Maria e do público com sua idade

A apresentadora Glória Maria, morta nesta quinta-feira, 2, aos 73 anos, marcou gerações do jornalismo brasileiro. Bem-humorada e simpática em frente às câmeras, Glória costumava brincar com a obsessão do público em saber sua idade –assunto o qual ela mesma detestava, pois adorava esconder a idade. Em 2019, chegou a dizer que o “mistério” em torno do número era uma espécie de folclore nacional que ela mantinha vivo ao não falar abertamente sobre o tema.

A história voltou à tona com a vacinação contra a Covid-19, separada por faixa de idade. Na ocasião, usuários da internet brincavam que a campanha de vacinação revelaria um dos “maiores mistérios da humanidade”: a idade de Glória Maria. Animada, ela entrou na brincadeira e ofereceu até um prêmio para quem conseguisse fotografá-la se vacinando. “Esperei para postar para ver se alguém tinha conseguido me fotografar vacinando! Até ofereci um prêmio, lembra? Já que ninguém conseguiu, o prêmio é meu!”, escreveu a jornalista ao compartilhar uma foto sendo imunizada.