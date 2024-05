A preparação de Gabriel Leone para viver Ayrton Senna nas telas

Há trinta anos, no Grande Prêmio de San Marino, o tricampeão brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna bateu na traiçoeira curva do Tamburello e não resistiu aos ferimentos, morrendo tragicamente aos 34 anos, no auge de sua carreira vitoriosa nas pistas. Ídolo de uma nação, o paulistano será vivido por Gabriel Leone na minissérie Senna, que chega ainda esse ano na Netflix — e teve o primeiro teaser revelado esta semana. Para encarnar Senna, Leone — que interpretou recentemente o também piloto Alfonso de Portago em Ferrari — enfrentou uma extensa preparação dentro e fora do cockpit.

Em entrevista a VEJA na estreia de Ferrari no Brasil, o ator revelou que foi colocado atrás do volante para se habituar ao universo da velocidade. “A experiência mais importante pra mim foi estar dentro do carro. Para Senna, a gente teve também uma preparação muito grande nos karts, que foi onde ele começou a pilotar. São experiências que trazem uma propriedade com aquele universo, com o motor, o barulho, o capacete, a luva e a própria direção”, explicou ele, citando ainda o calor dentro dos carros e adrenalina da direção competitiva.

Nascido em julho de 1993, Leone tinha apenas nove meses quando Senna morreu, mas, como muitos brasileiros, cresceu envolto pelas histórias quase lendárias do tricampeão. “Tenho memórias de criança de Senna, e depois do Rubinho, principalmente por conta dos meus pais. Mas não tinha um conhecimento profundo de F1”, contou em entrevista anterior a VEJA. Para se preparar para o papel, ele, que hoje se declara fã do esporte, mergulhou no universo automobilístico — leu biografias, entrevistas antigas e assistiu a diversas corridas do piloto brasileiro. Carioca, também teve que treinar por meses o sotaque paulistano de Senna para reproduzi-lo com naturalidade nas telas.

Produção original da Netflix, a minissérie divida em seis capítulos cobrirá a vida do piloto do início da carreira automobilística, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até a morte trágica na Itália. Com equipe e elenco numeroso, a série teve cenas gravadas no Uruguai, Argentina, Brasil e Reino Unido, e não tem data definida de estreia — mas chega ainda este ano à plataforma.