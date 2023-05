A pequena gafe de Patrícia Poeta com atriz de ‘Vai na Fé’ no ‘Encontro’

Patrícia Poeta cometeu uma pequena gafe no Encontro desta terça-feira, 2, ao receber a atriz Carla Cristina, intérprete de Bruna em Vai na Fé. “Que linda, Carla, que prazer conhecer você pessoalmente!”, disse a apresentadora. “Ai, a gente já se encontrou nos corredores lá do Rio de Janeiro, né?”, rebateu a artista. Rapidamente, a titular do programa disfarçou: “Mas aqui no programa é a primeira vez e tá arrebentando como a Bruna, né? Já já vamos falar sobre isso”. O Encontro passou a ser gravado em São Paulo após a saída de Fátima Bernardes no meio do ano passado. Nesta terça, Patrícia apresentou a atração sozinha como de costume, já que Manoel Soares participa ao vivo do Papo de Segunda, do GNT, nas noites de segunda-feira.