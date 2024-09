A pegada verde por trás de ‘Mania de Você’, nova novela das 9 da Globo

Mania de Você, novela das 9 da Globo que substitui o remake de Renascer a partir da próxima segunda-feira, 9, conta com um atrativo ecológico por trás das câmeras. A produção estreia alinhada à Agenda ESG da emissora, com implementação de uma série de práticas verdes em toda cadeia de produção audiovisual.

Com uso do Guia de Produções Verdes, a cidade cenográfica do Resort Albacoa, onde se passará boa parte da novela de João Emanuel Carneiro, foi construída nos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, com 95% de estrutura metálica reaproveitada de produções anteriores da empresa. Materiais residuais tiveram destinação circular, sendo desviados de aterros sanitários. Ações sustentáveis também foram aplicadas nos departamentos de arte, caracterização, figurino, produção, tecnologia e conteúdo.

Houve ainda a implantação de um “sistema de captação e reutilização de água de chuva para irrigação das plantas e montada uma estação de segregação de resíduos e descarte apropriado”, como também a instalação de pia móvel para lavagem de pinceis que utiliza iluminação cenotécnica com LED, redução no uso de equipamentos abastecidos com combustíveis fosseis, e baixa intervenção em áreas verdes, evitando corte de árvores e supressão de vegetação local.

Confira fotos do cenário do Resort Albacoa:

Continua após a publicidade

Escrita por João Emanuel Carneiro, Mania de Você tem como protagonistas Viola (Gabz), Luma (Agatha Moreira), Rudá (Nicolas Prattes) e Mavi (Chay Suede). A trama segue a jornada de vingança de Luma, que descobre que a melhor amiga, Viola, se envolveu com seu namorado, Rudá. Noivo de Viola, o ambicioso Mavi também busca retaliação pela traição.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial