A opinião contundente de Antonio Fagundes sobre os remakes de novelas

Um dos grandes nomes da televisão brasileira, Antonio Fagundes foi o entrevistado do Roda Viva nesta segunda-feira, 23, e opinou sobre a onda de remakes que tem crescido a passos largos na televisão nos últimos anos. “Não sei te dizer o que aconteceu, mas parece que as pessoas pararam de investir na criação”, respondeu Fagundes ao ser questionado sobre o tema.

O ator de 75 anos, que passou a maior parte da vida dividido entre a televisão e o teatro, apontou que a dramaturgia brasileira viveu décadas de ouro, e creditou isso ao desenvolvimento de seus criadores. “Aquilo não surgiu do nada, aquilo foi sendo formado. A própria TV Globo investiu muito, durante décadas, na formação dos seus artistas — e não só na criação de textos, mas na direção, na produção, nos cenários, nos figurinos, na interpretação”, relembrou o veterano, pontuando em seguida que o fruto do trabalho que está sendo feito hoje só vai ser colhido “daqui a 30 anos”.

Contundente, Fagundes apontou ainda que a Globo “se desfez do seu cartel” de criação. “Aplicaram durante 60 anos num cartel criador, do qual eles se desfazem do dia pra noite — é claro que eles vão ficar órfãos, é claro que não vai dar certo”, disse ele. Questionado sobre qual seria o caminho a ser trilhado nesse cenário, o ator reforçou o poder e a importância da TV aberta, e disse que muitos dos autores em atividade hoje não tiveram tempo para se formar como era feito antigamente, em que os criadores levavam décadas para chegar, por exemplo, a uma novela das nove. “O que aconteceu é que esse processo foi interrompido, e agora aqueles seis ou sete autores que poderiam estar assumindo o lugar deles [dos veteranos], precisariam talvez de mais uns aninhos para se aperfeiçoarem e poderem assumir o lugar desses que saíram, mas não foram permitidos de fazer isso”, pontuou Fagundes.

