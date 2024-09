A nova revelação de Preta Gil sobre tratamento de câncer colorretal

A cantora Preta Gil, de 50 anos, recentemente divulgou a retomada do tratamento contra o câncer colorretal que tem combatido desde janeiro de 2023. No final de agosto, ela descobriu tumores em quatro lugares diferentes de seu corpo e agora já passa pelo segundo ciclo de quimioterapia desde a descoberta. Na noite de domingo, 8 de setembro, a artista concedeu uma entrevista sobre a remissão da doença ao programa Fantástico, da Globo, e decidiu ser transparente sobre a novidade e as mazelas do tratamento pelo qual passa há quase dois anos, revelando ter precisado amputar o reto no ano passado.

“Não posso ter vergonha, porque é minha realidade”, disse Preta à entrevistadora Maju Coutinho. Feita há um ano, a cirurgia de amputação precedeu a reconstrução parcial do trato intestinal da cantora, cirurgia que foi celebrada por ela como marco do fim do tratamento em 2023. “Eu estou uma outra Preta em 2024. Cheia de vontade de viver, com muita energia e com muito amor. Estou realmente melhor para enfrentar os tumores desta vez”, disse ela em vídeo publicado no Instagram logo após o novo diagnóstico.

Perspectiva de cura

Na conversa televisionada, ela ainda relativizou o significado da palavra “cura”, negando que pensa um dia estar livre de qualquer doença: “No meu caso, ainda passei por uma menopausa no meio disso tudo, o que foi muito complicado. Eu tenho quatro focos de câncer no meu corpo, mas eu tenho um corpo saudável. É um corpo ativo, que se respeita, que se ama e que se abraça. Isso, para mim, é mais cura do que um remédio. Ela está nesse dia a dia, em hábitos, em a gente querer estar bem”.

Em seu Instagram, Preta agradeceu o espaço concedido pelo programa e frisou sua luta para esclarecer fatos sobre o câncer. “Quero poder falar e explicar, porque sei que, mesmo nos dias de hoje, a informação ainda é fragmentada e não clara o suficiente. Estou enfrentando tudo isso como da primeira vez: com vontade de viver, uma rede de apoio incrível ao meu lado e, principalmente, muita fé”, concluiu.

