A nova ocupação de Jeremy Renner após acidente trágico na neve

Jeremy Renner teve alta hospitalar após passar duas semanas internado em razão de um acidente em 1º de janeiro, quando o astro da Marvel foi atropelado por um Snowcat, veículo usado para remover neve. Na madrugada desta terça-feira, 17, o ator avisou que pretende usar o tempo que ainda precisa ficar de repouso para acompanhar a segunda temporada da série Mayor Of Kingstown, da qual é protagonista, no Paramount+. “Fora meu nevoeiro cerebral em recuperação, estava muito ansioso para assistir ao primeiro episódio com minha família em casa”, disse o americano.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023