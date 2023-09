A nova empreitada literária de Manoel Soares após saída da Globo

O apresentador Manoel Soares, que deixou a Globo no fim de junho, será uma das atrações da Bienal do Rio de Janeiro nesse final de semana, com o livro juvenil A Luta de Denis (Editora Mostarda), lançado no sábado, 9, durante o evento. “Denis é como meus familiares da Bahia me conhecem, e aproveitei para neste livro fazer essa homenagem carinhosa. O livro é inspirado em uma experiência que vivi na infância, mas que serve de parâmetro para muitas crianças de periferia”, relatou em nota à imprensa.

Escrito por Manoel, também autor de Para Meu Amigo Branco (2022), e ilustrado por Paulo Daniel, o livro acompanha um jovem doce da periferia que vive com a mãe, uma mulher que ganha a vida trabalhando como faxineira e se esforça para que o garoto enverede pelo caminho certo, mas uma decisão errada acaba ameaçando seu futuro.

Além de se inspirar em passagens da vida de Manoel, a narrativa também retrata situações inspiradas nas histórias coletadas pela dupla nas favelas em que atuam com projetos sociais. “A Luta de Denis é a nossa luta diária para não ceder à tentação de fazer o que, às vezes, nosso coração pede, pois ele pode estar errado”, explicou o autor, que estará na Bienal para o papo com autores, no sábado às 13h, e para uma sessão de autógrafos no mesmo dia, às 17h30, no estande da editora Mostarda.

