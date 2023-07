A nova e ousada empreitada de Fabio Turci fora da Globo

O jornalista Fabio Turci, que saiu da Globo em abril deste anos após 23 anos de casa, agora aposta em uma nova e ousada empreitada: lançará um podcast em que pretende dar visibilidade a minorias marginalizadas pela sociedade. O projeto chamado Existo será lançado em 12 de julho em todas as plataformas de streaming de áudio e no YouTube e terá episódios semanais. “O Existo nasceu da minha vontade de continuar o trabalho que eu já desenvolvia na TV Globo contra as diversas formas de discriminação, como o racismo e a homotransfobia. Entendo que os estudos e as estatísticas sobre desigualdades são muito importantes, mas sem as histórias humanas, as narrativas de luta das pessoas marginalizadas, não se consegue

derrubar estereótipos e preconceitos”, explicou ele em entrevista a VEJA.

O primeiro episódio contará histórias de vidas como as de Daniela e sua filha trans, Isabella, que chegaram a morar até em um cemitério por dificuldades financeiras. O podcast é gravado em áudio e vídeo pelas ruas de São Paulo, contando com depoimentos de diversas pessoas LGBTQIA+, negras, com deficiência, periféricas, em situação de rua, refugiadas, entre outras. “Quero usar minha experiência de repórter para ouvir e contar essas histórias. Para isso, o Existo é um podcast diferente. Ele é gravado não em estúdio mas, sim, nas ruas, nas favelas, nas periferias, nos abrigos, enfim, onde essas pessoas estão. Nosso maior desafio é expandir a capacidade de produção e o alcance, envolver mais gente, somar forças. Por isso, estamos buscando parcerias com empresas e instituições”, completou Turci.

