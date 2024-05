A muvuca que Susana Vieira causou em lançamento de biografia em SP

A atriz Susana Vieira lançou sua biografia, Senhora do Meu Destino (editora Globo), escrita em conjunto com Mauro Alencar, especialista em novelas e doutor em teledramaturgia pela USP, na noite de terça-feira, 14, na livraria Martins Fontes Paulista, em São Paulo. O evento reuniu famosos como Ary Fontoura, Adriana Lessa, Carolina Ferraz, Miguel Falabella, Nanny People e Vanessa Giácomo, além de uma muvuca de fãs da estrela de novelas da Globo.

Apesar dos 18°C e dos ventos que cortavam a Avenida Paulista, várias pessoas compraram cópias da biografia e ficaram na fila que saía da livraria, passava por dentro da galeria onde fica a Martins Fontes e terminava em um trecho da rua Manuel de Nóbrega. O esforço era para ver e falar com Susana, além de pegar um autógrafo e tentar tirar uma foto com ela. Tamanho prestígio é merecido.

Em conversa com a imprensa, a veterana declarou que jamais iria para outra emissora além da Globo e que não saberia o que fazer da vida caso fosse demitida como tantos outros colegas nos últimos anos. Há quase cinco anos, a emissora reestrutura seu quadro de funcionários, limando os contratos longos e adotando o modelo de contratação por obra, dispensando diversas pratas da casa, contratadas por décadas. “Acho que se eu saísse nessa leva eu me matava”, brincou Susana Vieira no evento.

Com mais de 60 anos de carreira — sendo 54 só na Globo — e 40 novelas em seu currículo, a veterana de 81 anos lança o livro em que revisita suas lembranças e revela momentos cruciais de sua vida pessoal, incluindo relacionamentos amorosos, além de tantos trabalhos, como Pigmalião 70 (1970), Anjo Mau (1976), A Próxima Vítima (1995) e Senhora do Destino (2004).

Susana Vieira: Senhora do Meu Destino (editora Globo); 336 págs; 64,90 e 44,90 em e-book.

