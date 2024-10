A missão ingrata do protagonista Gi-hun na nova temporada de ‘Round 6’

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 31, um novo teaser da segunda temporada de Round 6, sua série de maior sucesso. Lançada em 2021, a primeira temporada da produção sul-coreana seguia o pobretão Gi-hun (Lee Jung-jae), um pai desempregado que aceitou participar de um jogo mortal que valia uma quantia obscena de dinheiro. Para conquistar o prêmio bilionário, era necessário ser o último de 456 sobreviventes de uma bateria de jogos infantis tradicionais da Coreia do Sul, mas, quem perdesse, perdia a vida junto. Gi-hun venceu a competição e faturou a bolada de 4,56 bilhões de wons (a moeda coreana), o equivalente a quase 209 bilhões de reais. A segunda temporada estreia em 26 de dezembro.

Apesar da situação financeira extremamente confortável, o protagonista decidiu usar o dinheiro para ir atrás dos organizadores do jogo. De acordo com o teaser divulgado pela Netflix, ele terá a missão ingrata de entrar no jogo mortal novamente, desesperado para convencer os participantes a desistir da dinâmica. Mas, como aconteceu na primeira temporada, os gananciosos e falidos competidores estarão dispostos a arriscar as próprias vidas por dinheiro.

De acordo com o teaser, os jogos continuarão sangrentos, com o retorno da boneca assustadora que atira em quem se mexer enquanto ela não estiver cantando Batatinha Frita, 1, 2, 3.

Confira o teaser:

Round 6 é até hoje a série mais vista da plataforma da Netflix, assistida em 111 milhões de lares, segundo a própria empresa. A plataforma de streaming já revelou aos fãs da produção sul-coreana que haverá uma terceira e última temporada da série, prevista para 2025, encerrando a história.

