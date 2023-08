A mensagem simbólica de Sidney Sampaio após queda de janela de hotel

O ator Sidney Sampaio se pronunciou pela primeira vez após cair da janela de um hotel no Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado no Instagram, o artista tranquilizou seus fãs e disse que está se recuperando do incidente, sem dar detalhes do ocorrido. “Oi, pessoal, que susto que a gente tomou, não é? Estou passando aqui para agradecer primeiramente a Deus e, depois, a todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente na minha recuperação”, agradeceu ele. “Quero agradecer a todas as pessoas que estão me mandando mensagens de incentivo, de energia positiva. Estou aqui recolhido, me recuperando com a minha família, mas já, já estou de volta para dar um beijo carinho de volta como agradecimento a todos que estão comigo nessa”, completou Sampaio. Na última sexta-feira, o ator caiu do primeiro andar de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Com 25 anos de carreira, Sidney Sampaio estreou na televisão em 1998, na Globo, com o seriado Sandy & Junior. Nos últimos anos, esteve presente em várias novelas bíblicas exibidas pela Record, como Os Dez Mantamentos (2015), A Terra Prometida (2016) e Apocalipse (2016).

