A ironia do desabafo de Ana Thaís Matos após vitória da seleção feminina

Comentarista esportiva da Globo, Ana Thaís Matos chorou após a Seleção Brasileira de Futebol Feminino vencer as espanholas na semifinal exibida nesta terça-feira, 6, e avançar à final contra o time dos Estados Unidos na Olimpíada de Paris 2024. Alvo de ataques constantes nas redes sociais por seu trabalho, a jornalista foi criticada pelo desabafo emocionado a respeito da conquista da equipe comandada pelo técnico Arthur Elias.

“Faz seis anos que estou na Globo, comecei como comentarista da Copa do Mundo Feminina, eu sonhei muito em comentar esse momento, estamos em uma final olímpica. Não tem ninguém que me tire esse sentimento de olhar essas mulheres. Eu sou fã delas, eu existo porque elas existem. Estou sem saber me comportar. Não tem decoro nesse momento. Eu estou, de fato, muito emocionada, eu sonhei com esse momento. Elas tinham condição de chegar onde chegaram, e tudo que falamos nesses últimos seis anos está se confirmando agora.“, disse Ana Thaís, sem conter as lágrimas.

Nas redes sociais, porém, alguns telespectadores acharam a postura irônica, já que agora a comentarista atribuía a conquista apenas às jogadoras, enquanto durante as classificatórias, quando as atletas brasileiras perderam para a Espanha, Ana Thaís teria culpado o técnico Arthur Elias não só pela derrota como também pela expulsão de Marta, que acabou afastada de dois jogos.

KKKKKKKKKKKKKKK Quando a Marta fez aquela M, a culpa foi do Arthur Elias Quando elas dorminaram e levaram 2 gols do Japão nos acréscimos, a culpa é do Arthur Elias Quando o Arthur Elias faz uma tática foda pra vencer a Espanha, os méritos são só das jogadoras Ana Thais Matos https://t.co/vXGyMZX3EO — Adeeex (@AdeeexTV) August 6, 2024

