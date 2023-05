A incrível volta por cima de Ke Huy Quan, astro escanteado por Hollywood

Jamie (Ke Huy Quan) é um ator decadente que precisou virar professor de teatro para sobreviver. Enquanto tenta retomar a carreira, o cinquentão descobre que circulam na internet memes do personagem problemático que interpretara décadas antes: Fred­dy Wong, chinês de sotaque carregado e alvo de sátiras racistas em uma sitcom americana. Assombrado pelo desgosto, Jamie reluta em ir a um reencontro do elenco. Mas comparece — apenas para ser constrangido e questionado por um mediador (branco, claro) sobre seu sumiço de Hollywood. “Os únicos papéis oferecidos a mim foram de nerds, vizinhos e, às vezes, ninjas”, afirma Quan, chamando atenção para as coincidências com a sua carreira, sobre os estereótipos de asiáticos na cena da série A Jornada de Jin Wang, já disponível no Disney+.

Quan demonstra na trama, mais uma vez, ser um daqueles coadjuvantes predestinados a roubar a cena. Mas isso nem sempre foi reconhecido. A sequência de seu personagem faz um paralelo quase perfeito com a vida real. Nascido no Vietnã, Quan tinha 7 anos quando fugiu da guerra em seu país junto com os pais e oito irmãos rumo a Hong Kong, onde viveu num campo de refugiados. Anos depois, a família se mudou para Los Angeles e, surpresa, o adolescente de 12 anos conquistou o papel que o alçaria à fama: o pequeno Short de Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984), sucesso de Steven Spielberg. Em seguida, emplacou outro hit do diretor: Os Goonies (1985). O futuro parecia promissor, mas rapidamente os convites cessaram, e ele nem sequer era chamado para testes. Aos 23, após pontas irrelevantes, desistiu de atuar, se contentando em virar coreógrafo de artes marciais e treinador de dublês.

A virada veio em 2018, graças à inspiração fornecida por Podres de Ricos, comédia romântica de elenco oriental. “Percebi que atores como eu estavam tendo mais chances, e quis voltar”, declarou ele. Não demorou a garimpar o papel do Raymond de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022) — drama familiar surreal que fez história no Oscar deste ano: “Quando fui para a frente das câmeras, me senti vivo como há muito não me sentia”. O longa ganhou sete estatuetas — incluindo a de coadjuvante para Quan, pela parceria carismática com Michelle Yeoh, premiada como atriz. Aos 51, ele revive a dupla com Michelle em A Jornada de Jin Wang. Em outubro, estará na nova temporada da série Loki, da Marvel. Em 2024, chega aos cinemas em filme dos irmãos Joe e Anthony Russo. Uma espetacular volta por cima.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2023, edição nº 2843

