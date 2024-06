A homenagem tocante de Faustão à esposa em rara aparição após transplantes

O apresentador Fausto Silva fez uma rara aparição pública desde os transplantantes de coração e rim que passou nos últimos meses. Faustão compareceu ao aniversário da esposa, Luciana Cardoso, na noite desta quinta-feira, 27, e homenageou a parceira com um discurso emocionado. “Desde o primeiro dia que eu conheci a Luciana eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado ela na minha vida. E é nos momentos de alegria e tristeza, na montanha-russa da vida, que você descobre isso, na vivência do dia a dia”, declarou o apresentador.

A fala — compartilhada por convidados nas redes sociais — foi feita na mesa do parabéns, ao lado de Luciana e dos filhos João, de 20 anos, e Rodrigo Silva, de 16, que também homenagearam a mãe com discursos. Lara, a primogênita de Fausto, fruto de um relacionamento anterior com a artista plástica Magda Colares, estava em viagem internacional, mas também foi citada pelo pai. “O que eles [João e Rodrigo] estão falando é a pura expressão da verdade. Se a Lara tivesse aqui, com certeza ela falaria a mesma coisa”, disse Faustão.

Além da família, o evento contou com a participação de amigos do casal, como Ticiane Pinheiro e Ronaldo Fenômeno. A cantora Wanessa Camargo também esteve presente, e se apresentou no aniversário. Depois de homenagear a mulher, Faustão se dirigiu aos convidados da festa, demonstrando gratidão. “Muito obrigada pelo carinho, pela amizade e lealdade”, declarou ele.

O que aconteceu com Faustão

Em fevereiro, Fausto Silva foi submetido ao transplante de rim, seis meses depois de transplantar o coração. O apresentador passou por uma embolização após enfrentar “atraso” no processo de recuperação do novo rim. Segundo o boletim oficial, o transplante havia sido bem-sucedido, mas o paciente aguardava o início do funcionamento do órgão, razão pela qual ele passou pelo procedimento. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e recebeu alta no início de maio. Desde então, se recupera em casa.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial