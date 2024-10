A homenagem singela de William Bonner a Cid Moreira

Âncora do Jornal Nacional que substituiu Cid Moreira em 1996, William Bonner relembrou a amizade com o jornalista, morto aos 97 anos nesta quinta-feira, 3, em decorrência de uma pneumonia. Em entrevista ao Encontro com Patricia Poeta, Bonner homenageou o amigo e relembrou a trajetória do apresentador na Globo. Segundo Bonner, Cid era brincalhão com todos. “Adorava que brincavam com ele também”, declarou o jornalista.

“Cid Moreira, na Globo, inaugurou o Jornal Nacional. Foi em setembro de 1969. E ele permaneceu no Jornal Nacional ininterruptamente até o fim de março de 1996. Para qualquer pessoa que teve mais de 40 anos de idade o Jornal Nacional teve aquele rosto. Para quem tem menos de 40 anos de idade talvez o rosto do JN não seja o do Cid Moreira, mas o Cid Moreira é o rosto e a voz do Fantástico porque, embora ele tenha trabalhado para o Fantástico e para o JN simultaneamente durante muitos anos, quando ele deixou o JN ele passou de se dedicar não apenas a leitura de editoriais no JN mas também ao Fantástico”, começou.

“Essa foi uma fase em que eu acho que o Cid Moreira pode se divertir mais enquanto profissional. O Cid Moreira era um grande brincalhão e ele adorava que brincavam com ele também”, concluiu o apresentador.