A homenagem nada sutil de novela das 6 da Globo a Lula

Substituída por Amor Perfeito a partir desta segunda-feira, 20, a novela das 6 da Globo Mar do Sertão terminou na última sexta, 17. Antes de sair de cena, a trama escrita por Mário Teixeira fez uma homenagem nada sutil ao atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Xaviera, personagem interpretada por Giovana Cordeiro, foi eleita prefeita da cidade fictícia Canta Pedra, onde se passava o folhetim, usando o slogan “Faz o ‘X'”, uma referência direta ao “Faz o ‘L'”, de Lula. Além disso, a jovem, trajada de um terno vermelho, também tomou posse de jeito para lá de semelhante ao do político: ao lado de crianças, uma pessoa com deficiência física e até um indígena. Em 1º de janeiro deste ano, Lula havia subido a rampa com um grupo diverso quase idêntico: Ivan Baron, influenciador anticapacitista; a política indígena Sônia Guajajara; o menino Francisco Carlos do Nascimento, de 10 anos; a catadora Aline Souza, entre outras pessoas.

A comparação direta da cena com a posse de Lula foi compartilhada pelo próprio presidente e por Janja, primeira-dama. “Democracia também é representatividade. É quando cada brasileiro e cada brasileira tem a oportunidade de chegar onde quiser, e sabe que pode ocupar o lugar que quiser”, escreveu o chefe de Estado. “Duas cenas, uma da vida real, outra da ficção. Desejo que cenas como essas se tornem comuns e que todos possam, cada vez mais, se sentir representados na política, na arte e na vida”, publicou Janja.