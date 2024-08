A guinada radical no destino de Tião Galinha no remake de ‘Renascer’

Uma das sequências mais impactantes da trama original de Renascer será alterada no remake de Bruno Luperi. Personagem de Irandhir Santos, Tião Galinha não morrerá na nova versão do folhetim.

Na novela originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida em 1993, Tião (Osmar Prado) foi preso injustamente acusado de atentar contra a vida do coronel Teodoro (Herson Capri), que no remake se chama Egídio. O fazendeiro levou um tiro no peito em uma tocaia armada por Damião (Jackson Antunes) e Deocleciano (Roberto Bomfim), mas sobreviveu e iniciou uma caçada pelo autor de seu atentado.

Afilhado de Deocleciano, João Pedro (Marcos Palmeira) pretendia assumir a autoria do crime para livrar a pele do padrinho, mas foi impedido por Mariana (Adriana Esteves), que fez uma falsa denúncia contra Tião. Em sua primeira noite na cadeia, o ex-catador de caranguejo foi agredido por um policial, não suportou a humilhação e tirou a própria vida. Tião ainda deixou um bilhete: “Quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Quem ganha mais do que come sempre ganha o pão de alguém”.

No remake de Bruno Luperi, o personagem escapará de seu destino trágico. O delegado Nórcia (Edmilson Barros) prenderá Tião após encontrá-lo com o diabinho da garrafa de José Inocêncio (Marcos Palmeira), acreditando que o trabalhador recebeu o cramulhão como moeda de troca para matar Egídio (Vladimir Brichta). O diabinho, no entanto, foi um presente de Inocêncio, que ficará furioso ao descobrir a prisão do amigo e pedirá ajuda à Kika (Juliane Araújo), advogada e ex-mulher de José Bento (Marcello Melo Jr.), para libertá-lo. Ela acusará Nórcia por intolerância religiosa e conseguirá soltar Tião. A sequência deve ir ao ar nos últimos episódios do folhetim, previsto para acabar no dia 6 de setembro.

